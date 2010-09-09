Anglo Irish Bank, ikiye ayrılıyor

T24- İrlanda hükümeti, kamulaştırılan Anglo Irish Bank'ı ikiye ayırmaya karar verdi.



Ekonomi Bakanı Brian Lenihan, bankanın, ''finansman'' ve ''varlık toparlama'' olarak ikiye ayrılacağını belirterek, bu çözümün vergi verenler için en az maliyetli yöntem olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Varlık toparlanma bölümünün bankacılık lisansı devam etmekle birlikte, kamulaştırma sırasında devralınan borçlara odaklanacak. Finansman bölümü ise Anglo Irish'in tüm mevduatlarını elinde tutacak, ancak yeni borçlanmaya gitmeyecek. Lenihan, bankanın bu bölümünün doğrudan bakanlığa bağlı olacağını söyledi.



Bankadaki tüm mevduatlar İrlanda hükümetinin garantisi altında bulunuyor. Anglo Irish Bank, geçen hafta, İrlanda tarihindeki en büyük şirket zararlarından birini açıkladı. Banka, bu yılın ilk yarısında 8,3 milyar avro zarar etti.



Anglo Irish Bank, 2009 yılının başında kamulaştırılmıştı.



Anglo Irish Bank'ın yüksek maliyetleri nedeniyle İrlanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla açısından Avrupa'nın en yüksek açığına sahip durumda.