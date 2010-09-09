T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Anglo Irish Bank, ikiye ayrılıyor

İrlanda hükümeti, kamulaştırılan Anglo Irish Bank'ı ikiye ayırmaya karar verdi.

09 Eylül 2010 03:00

T24- İrlanda hükümeti, kamulaştırılan Anglo Irish Bank'ı ikiye ayırmaya karar verdi.


Ekonomi Bakanı Brian Lenihan, bankanın, ''finansman'' ve ''varlık toparlama'' olarak ikiye ayrılacağını belirterek, bu çözümün vergi verenler için en az maliyetli yöntem olduğunu düşündüklerini ifade etti.


Varlık toparlanma bölümünün bankacılık lisansı devam etmekle birlikte, kamulaştırma sırasında devralınan borçlara odaklanacak. Finansman bölümü ise Anglo Irish'in tüm mevduatlarını elinde tutacak, ancak yeni borçlanmaya gitmeyecek. Lenihan, bankanın bu bölümünün doğrudan bakanlığa bağlı olacağını söyledi.


Bankadaki tüm mevduatlar İrlanda hükümetinin garantisi altında bulunuyor. Anglo Irish Bank, geçen hafta, İrlanda tarihindeki en büyük şirket zararlarından birini açıkladı. Banka, bu yılın ilk yarısında 8,3 milyar avro zarar etti.


Anglo Irish Bank, 2009 yılının başında kamulaştırılmıştı.


Anglo Irish Bank'ın yüksek maliyetleri nedeniyle İrlanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla açısından Avrupa'nın en yüksek açığına sahip durumda.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24