Angelina'ya özel davet

ikiz bebekleri Knox Leon ve Vivienne Marcheline’yi 13 Temmuz’da dünyaya getiren dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, bir yandan bebekleriyle ilgilenirken diğer yandan yakında çekimlerine başlanacak olan ‘Thomas Crown Affair 2’ adlı macera filmi için hazırlık yapıyor. James Bond filmlerinin yakışıklı aktörü Pierce Brosnan ile kamera karşısına geçecek olan Jolie, kasım ayında da filmin bir bölümünün çekileceği İstanbul’a gelecek. Jolie ve Brosnan’ı Hollywood yıldızlarıyla ahbaplığı olan Number One TV’nin ortaklarından Ali Karacan misafir edeceği konuşuluyor. Les Ottomans’da kalacak olan iki yıldız için çok sayıda ünlü ismin Karacan'ın vereceği partiye katılmanın yolunu aradığı anlatılıyor.

