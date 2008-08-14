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Angelina'ya özel davet

Film çekimleri için İstanbul'a gelecek olan ünlü yıldızı Ali Karacan misafir edecek

14 Ağustos 2008 03:00

 ikiz bebekleri Knox Leon ve Vivienne Marcheline’yi 13 Temmuz’da dünyaya getiren dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, bir yandan bebekleriyle ilgilenirken diğer yandan  yakında çekimlerine başlanacak olan ‘Thomas Crown Affair 2’ adlı macera filmi için hazırlık yapıyor. James Bond filmlerinin yakışıklı aktörü Pierce Brosnan ile kamera karşısına geçecek olan Jolie, kasım ayında da filmin bir bölümünün çekileceği İstanbul’a gelecek.  Jolie ve Brosnan’ı Hollywood yıldızlarıyla ahbaplığı olan Number One TV’nin ortaklarından Ali Karacan misafir edeceği konuşuluyor. Les Ottomans’da kalacak olan iki yıldız için  çok sayıda ünlü ismin Karacan'ın vereceği partiye katılmanın yolunu aradığı anlatılıyor.

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