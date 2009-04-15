T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina ve Brad Pitt ayrılacak mı?

Brad Pitt’in çocuklarının bakıcısına masaj yaparken sevgilisi Angelina Jolie’ye yakalanmasının ardından çiftin ilişkisi yokuş aşağı gidiyor.

15 Nisan 2009 03:00

Brad Pitt’in çocuklarının bakıcısına masaj yaparken sevgilisi Angelina Jolie’ye yakalanmasının ardından çiftin ilişkisi yokuş aşağı gidiyor.

Angelina Jolie'nin, Brad Pitt'i bakıcılarına masaj yaparken yakalamasının ardından 'Artık sana bağlılık hissetmiyorum!' dediği iddia ediliyor.

Son gelen haberler, Jolie'nin artık Brad Pitt' bağlılık hissetmediği ve ilişkilerinin giderek kan kaybettiği yönünde. İddiaya göre Jolie sevgilisine 'açık ilişki' yaşamak istediğini ve başka erkeklerle görüşebileceğini söylemiş.

Eski günlerini arıyor

Daha önce erkeklerini aldattığını açıkça söyleyen Angelina Jolie, bugüne kadar 'hayatımın erkeği' dediği Brad Pitt'le mazbut bir aile hayatı yaşıyordu. Ancak ilişkilerinin bozulmasına istinaden, Jolie'nin eski günlerine dönmek istediği söyleniyor. Brad Pitt'in sevgilisinin bu değişimine nasıl tepki vereceği merak konusu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24