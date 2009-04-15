Angelina ve Brad Pitt ayrılacak mı?

Brad Pitt’in çocuklarının bakıcısına masaj yaparken sevgilisi Angelina Jolie’ye yakalanmasının ardından çiftin ilişkisi yokuş aşağı gidiyor.



Angelina Jolie'nin, Brad Pitt'i bakıcılarına masaj yaparken yakalamasının ardından 'Artık sana bağlılık hissetmiyorum!' dediği iddia ediliyor.



Son gelen haberler, Jolie'nin artık Brad Pitt' bağlılık hissetmediği ve ilişkilerinin giderek kan kaybettiği yönünde. İddiaya göre Jolie sevgilisine 'açık ilişki' yaşamak istediğini ve başka erkeklerle görüşebileceğini söylemiş.



Eski günlerini arıyor



Daha önce erkeklerini aldattığını açıkça söyleyen Angelina Jolie, bugüne kadar 'hayatımın erkeği' dediği Brad Pitt'le mazbut bir aile hayatı yaşıyordu. Ancak ilişkilerinin bozulmasına istinaden, Jolie'nin eski günlerine dönmek istediği söyleniyor. Brad Pitt'in sevgilisinin bu değişimine nasıl tepki vereceği merak konusu.

