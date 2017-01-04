T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie'nin mücevheri Muhtar Kent'in kızından

Fiyatlar 100 ila 4 bin dolar arasında değişiyor

04 Ocak 2017 17:44

Mayıs ayında Coca-Cola’nın CEO’luk koltuğundan ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edeceği açıklanan Muhtar Kent’in kızı Selin Kent, mücevherci oldu. Tasarımını kendi yaptığı lüks mücevher, yüzük, kolye, küpe ve bileziklerden oluşan ürünlerini iki yıl önce New York’ta kurduğu kendi markası ile satmaya başlayan 30 yaşındaki Selin Kent, son olarak Atlanta’da mağazasını da açtı. Turkofamerica.com’a konuşan Kent, tasarladığı mücevherleri Angeline Jolie, Jessica Alba ve Emma Watson gibi ünlülerin de aldığını söylüyor. Atlanta’da mücevherlere ilginin yoğun olduğunu belirten Kent, ileride Atlanta’da daha fazla mağaza açmayı hedefliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Selin Kent’in ürünlerinin elmas caddesi olarak da bilinen Manhattan 47’nci caddede üretildiği ve 100 dolar ile 4000 dolar arasında fiyatlarla alıcı bulduğu belirtiliyor. Ürünlerinde 14 kırat altın, elmas ve değerli taşlar kullanan Kent, yeni açtığı mağazası ile ilgili, “Ailem de burada yaşıyor. Piyasayı burada test etme fırsatı çok heyecanlı” diye konuştu. Üniversitede tarih ve politika eğitimi alan Selin Kent, mücevher tasarımı işine başlangıçta hobi olarak başladığını ancak daha sonra bu işin bir girişime evrildiğini söylüyor. Selin Kent, bu işe başlamadan önce metal işleme ve mücevher dizaynı dersleri aldığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

Angelina JolieMuhtar KentSelin Kent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24