Angelina Jolie'nin evlat edindiği Vietnamlı çocuğu biyolojik annesi geri istiyor

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'nin Vietnam'daki bir yetimhaneden evlat edindiği oğlunun biyolojik annesi, çocuğunu geri almaya uğraşıyor.



8 yaşındaki Pax Thien'in annesi Pham Thu Dung, Vietnam'daki yetimhane aracılığıyla ünlü oyuncuya oğluyla görüşmek istediğini iletti.

32 yaşındaki Dung, eroin bağımlılığı nedeniyle oğlunu henüz bir aylıkken yetimhaneye vermek zorunda kaldığını, ancak artık bağımlılığından kurtulduğu için Pax Thien'i geri istediğini söyledi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'ye oğlunu Vietnam'a getirmeleri çağrısında bulunan Dung, en büyük isteğinin Pax Thien'in bir gün kendisine anne diye hitap etmesi olduğunu ifade etti. Oğlunu sadece dergilerdeki resimlerden görmenin son derece acı verici olduğunu belirten Dung, Pax Thien'in nereden geldiğini ve sahip olduğu mirası bilmesi gerektiğini söyledi.

Jolie'ye yakın kaynaklar ise, oyuncunun son derece üzgün olduğunu ve ne yapması gerektiği konusunda uzmanlara danıştığını ifade etti. Oscar ödüllü oyuncu, Pax Thien'i 2007 yılında evlat edinmişti.