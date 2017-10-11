Angelina Jolie'den 'cinsel taciz' açıklaması: Bir daha onunla çalışmadım!

Oscar Ödüllü oyuncular Gywneth Paltrow ve Angelina Jolie de ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein tarafından tacize uğradıklarını öne sürdü.

New York Times gazetesi, Paltrow'un henüz 22 yaşındayken Jane Austen'in Emma adlı romanının beyaz perdeye aktarılmasıyla ilgili bir otelde yaptıkları toplantıda Weinstein tarafından taciz edildiğini bildirdi.

BBC Türkçe'nin, NYT gazetesinden aktardığı habere göre, Paltrow, Weinstein'ın kendisini elle taciz ettiğini ve daha sonra yatak odasına geçip masaj yapmasını istediğini aktardı.

Paltrow, Weinstein'ın daha ileriye gitmesine izin vermediğini, odadan ayrıldığını ve yaşananları o dönemki erkek arkadaşı Brad Pitt'e anlattığını söyledi.

NYTimes'a konuşan Paltrow, "O zaman daha çocuktum, çok ama çok korktum" dedi.

Paltrow, daha sonra 1998 yılında Weinstein'ın yapımcılığını yaptığı Aşık Shakespeare filmiyle Oscar Ödülü'ne layık görüldü.

Weinstein hakkında taciz suçlamasında bulunan bir diğer isim de Angelina Jolie oldu.

NYTimes'ın haberine göre, Jolie, henüz 23 yaşındayken Weinstein'ın 1998 yılında vizyona giren Playing by Heart filminin tanıtım etkinlikleri sırasında otel odasına girmek istediğini ancak bunu kabul etmediğini anlattı.

Jolie, gönderdiği e-postada, "Gençliğimde Harvey Weinstein ile kötü anılarım oldu ve bunun sonucunda da onunla asla birlikte çalışmamaya karar verdim ve diğer oyuncuları da uyardım. Kadınlara yönelik nerede olursa olsun bu tarz davranışlar asla kabul edilemez" dedi.

New York Times, geçen hafta içerisinde Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a son 30 yıl içerisinde aralarında tanınmış oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yöneltildiğini ve en az sekiz kadınla da yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalara vardığını bildirdi.

Ucuz Roman (Pulp Fiction), Umut Işığım (Silver Linings Playbook) ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Weinstein, aralarında Zoraki Kral, Chicago ve İngiliz Hasta'nın yer aldığı çok sayıda filmle de Oscar Ödülü kazanmıştı.