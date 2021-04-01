Angelina Jolie ve Brad Pitt hâlâ boşanamadı; "Hollywood tarihinin en pahalı boşanma davası olabilir"

Oyuncu Brad Pitt ve oyuncu Angelina Jolie'nin 2016 yılında başlayan boşanma davası hâlâ sürerken, "Hollywood'un en pahalı boşanması" olabileceği belirtildi. İki tarafın da bugüne kadar avukatlarına 1 milyon dolar ödedikleri, sürecin en az 6 yıl daha devam edebileceği belirtildi.

Daily Mail'da yer alan habere göre, Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e karşı 2016 yılında açtığı boşanma davasını yorumlayan hukuki uzmanlar, sürecin en az altı yıl daha sürebileceğini söyledi. Çiftin, bugüne kadar avukatlarına birer milyon dolar harcadıkları, "Hollywood'un en pahalı boşanması"nı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Altı çocukları olan Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti, 18 yaşının altındaki beş çocuklarının velayeti ve milyon dolarlık servetlerinin paylaşımı konusunda hâlâ bir anlaşmaya varamadı. Brad Pitt, çocuklarının velayetinin yarı yarıya paylaşılmasını isterken Jolie tam velayet istiyor.

Los Angeles'ta çalışan boşanma avukatı Kelly Chang Rickert "Sanırı Hollywood tarihinde hukuki maliyet anlamında en pahalı boşanma yaşanıyor. İki tarafın da bir milyon dolar harcadığını tahmin ediyoruz. İkisi de meslekte çok iyi bilinen avukatlarla çalışıyor. Bu avukatların saatlik ücretleri 1000-1500 arasında değişiyor ve haftadalık 40-50 saatlik fatura çıkarıyor olabilirler." dedi.