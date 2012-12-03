Angelina Jolie oyunculuğu bırakıyor

Angelina Jolie, yardımseverlik işleri ve anneliğe daha çok vakit ayırmak için oyunculuğu bırakacağını açıkladı.

Jolie, Suriyeli mültecilere destek çalışmalarını oyunculuk denemelerine kıyasla daha tatmin edici bulduğunu da sözlerine ekledi.

Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıp bırakmayacağının sorulması üzerine ise, çocuklarının ergenliğe adım atmasıyla birlikte evde daha çok zaman geçirmek zorunda olacağından oyunculuğu bırakabileceğini dile getirdi.

“Oyunculuğu çok seviyorum. Bazı filmlerde oynayacağım. Böyle bir mesleğim olduğu için çok şanslıyım. Öte yandan, yarın oyunculuğu bırakacak olsam, evde çocuklarımla zaman geçirmekten de çok memnun olurdum” diyen 37 yaşındaki aktris, BM bünyesinde Barış Elçisi olarak çalışmalarına daha çok zaman ayırmak istediğini ifade etti.

BM bünyesinde Barış Elçisi olarak çalışan Angelina Jolie, Suriyeli mültecilere destek çalışmalarını oyunculuk denemelerine kıyasla daha tatmin edici bulduğunu söyledi.