T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie oyunculuğu bırakıyor

Jolie çocuklarının ergenliğe adım atmasıyla birlikte evde daha çok zaman geçirmek zorunda olacağından oyunculuğu bırakabileceğini dile söyledi

03 Aralık 2012 10:32

Angelina Jolie, yardımseverlik işleri ve anneliğe daha çok vakit ayırmak için oyunculuğu bırakacağını açıkladı.

Jolie, Suriyeli mültecilere destek çalışmalarını oyunculuk denemelerine kıyasla daha tatmin edici bulduğunu da sözlerine ekledi.

Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıp bırakmayacağının sorulması üzerine ise, çocuklarının ergenliğe adım atmasıyla birlikte evde daha çok zaman geçirmek zorunda olacağından oyunculuğu bırakabileceğini dile getirdi.

“Oyunculuğu çok seviyorum. Bazı filmlerde oynayacağım. Böyle bir mesleğim olduğu için çok şanslıyım. Öte yandan, yarın oyunculuğu bırakacak olsam, evde çocuklarımla zaman geçirmekten de çok memnun olurdum” diyen 37 yaşındaki aktris, BM bünyesinde Barış Elçisi olarak çalışmalarına daha çok zaman ayırmak istediğini ifade etti.

BM bünyesinde Barış Elçisi olarak çalışan Angelina Jolie, Suriyeli mültecilere destek çalışmalarını oyunculuk denemelerine kıyasla daha tatmin edici bulduğunu söyledi.

ETİKETLER

Angelina Joliehollywoodsinemaçocukbmbirleşmiş milletler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24