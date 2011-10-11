-Angelina Jolie Libya'da CENEVRE (A.A) - 11.10.2011 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'nin, kendi isteğiyle Libya'ya ziyaret ettiği bildirildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Adrian Edwards, ABD'li ünlü oyuncu ve iyi niyet elçisi Angelina Jolie'nin, kendi isteğiyle Libya'yı ziyaret ettiğini ve ülkedeki yardım gruplarıyla görüşmeyi planladığını söyledi. Angelina Jolie, 10 yılda UNCHR iyi niyet elçisi olarak mültecilerin bulunduğu düzinelerce ülkeyi ziyaret etti.