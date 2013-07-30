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Angelina Jolie eridi

Brad Pitt ile Japonya'da World War Z filminin prömiyerine katılan Jolie'nin daha da zayıfladığı görüldü

30 Temmuz 2013 16:32

Meme kanseri riski nedeniyle iki memesini de aldıran güzel oyuncu Angelina Jolie, sevgilisi Brad Pitt'in rol aldığı son filminin galası için Japonya'daydı. Oscar ödüllü oyuncu Jolie'nin ameliyat sonrası daha da zayıfladığı görüldü.

Jolie, yaklaşık olarak 2 ay önce meme kanseri riski nedeniyle mastektomi olduğunu açıklamış ve 8 saat süren bir ameliyatla memelerini aldırmıştı.

Geçirdiği operasyonun ardından sevgilisinin yanından bir an bile ayrılmayan Brad Pitt, son filmi 'Dünya Savaşı Z'nin Japonya'daki galasına Angelina Jolie'yle katıldı.

Ünlü çift, objektiflere poz verdiği sırada Jolie'nin bir hayranın kendisinden imza istemesiyle şaşırtan görüntü ortaya çıktı.

Hayranı için fotoğrafını imzalayan Jolie'nin kol damarları dışarıdan o kadar belirgindi ki görenler 'Bir deri kemik kalmış' demekten kendini alamadı.

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