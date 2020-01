Angelina Jolie babasıyla barıştı

T24 - Amerikalı aktris Angelina Jolie yıllardır küs olduğu babası Jon Voight’la kameralar önünde barıştı.



Angelina Jolie’nin yönetmenliğini yaptığı ‘In the Blood of Blood and Honey’ filminin Hollywood’daki galasına katılan Jon Voight kızına kırmızı halıda sarılarak barıştı.



Kızı gibi kendisi de oyuncu olan Jon Voight, Jolie ile 7 yıldır görüşmüyordu.



Milliyet'in haberine göre; baba kız arasındaki küslüğün sebebi, Voight ve Jolie’nin annesi olan Marcheline Bertrand arasında yaşanan kavgalı boşanma süreciydi.