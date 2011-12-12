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Angelina Jolie babasıyla barıştı

Amerikalı aktris Angelina Jolie yıllardır küs olduğu babası Jon Voight’la kameralar önünde barıştı.

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Amerikalı aktris Angelina Jolie yıllardır küs olduğu babası Jon Voight’la kameralar önünde barıştı.


Angelina Jolie’nin yönetmenliğini yaptığı ‘In the Blood of Blood and Honey’ filminin Hollywood’daki galasına katılan Jon Voight kızına kırmızı halıda sarılarak barıştı.


Kızı gibi kendisi de oyuncu olan Jon Voight, Jolie ile 7 yıldır görüşmüyordu.


Milliyet'in haberine göre; baba kız arasındaki küslüğün sebebi, Voight ve Jolie’nin annesi olan Marcheline Bertrand arasında  yaşanan kavgalı boşanma süreciydi.


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