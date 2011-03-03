-ANGELİNA JOLİE AFGANİSTAN'DA KABİL (A.A) - 02.03.2011 - Amerikalı oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) iyi niyet elçisi Angelina Jolie, mültecilerle görüşmek için Afganistan'ı ziyaret etti. Üç günlük ziyaret için önceki gün Afganistan'a gelen ve bugün ziyareti sona eren Angelina Jolie, BMMYK'nin yayımladığı açıklamasında, ''Mültecilerin yeniden topluma uyum sağlamasının vurgulanması gerektiğini, bunun sadece barınak vererek değil su, iş, çocuklar için okul ve sağlık merkezlerinin sağlanması anlamına da geldiğini'' ifade etti. Bu, Jolie'nin Afganistan'a yaptığı ikinci ziyareti oldu. Savaş nedeniyle ülkelerini terk eden 5,5 milyondan fazla kişi, 2002'den bu yana Afganistan'a döndü. Çoğu Pakistan'a ve İran'a kaçan bu kişilerin dönmesiyle ülke nüfusu yüzde 20 arttırdı.