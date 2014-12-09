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Dünya

Angela Merkel yeniden genel başkan seçildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 27. Olağan Kongresi’nde 914 geçerli oyun 884'ünü alarak, genel başkanlığa yeniden seçildi

09 Aralık 2014 18:51

Almanya Başkanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 27. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildiği bildirildi. 

Köln Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Merkel'in tek genel başkan adayı olduğu kongrede, oy kullanan delegelerin 884'ü "evet", 30'u ise "hayır" oyu kullandı. Delegelerden 5'inin ise çekimser kaldığı öğrenildi.  

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Merkel, delegelere teşekkür etti.

2000 yılı nisan ayından bu yana CDU Genel Başkanlığı görevini yürüten Merkel, böylece sekizinci kez genel başkanlığa seçilmiş oldu. Merkel, iki yıl önceki parti kongresinde oyların yüzde 97,9'unun alarak seçilmişti. 

 

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