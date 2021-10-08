Angela Merkel, Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in 16 Ekim'de İstanbul’da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı." dedi.

Seibert, "Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu" belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir." ifadelerini kullandı.

Seibert, "Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına işaret ettiğini" belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor" dedi. Seibert, bunun, AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu kaydetti.

Emekli olacağını duyurarak 26 Eylül'de yapılan federal seçimlere katılmayan Merkel, Almanya'da yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar Başbakanlık görevini sürdürüyor. Seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokratlar, perşembe günü potansiyel koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal görüşlü Hür Demokrat Parti ile görüştü. Bu koalisyonun kurulması durumunda Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz olacak.

Merkel, geçen aylarda Moskova ve Washington'a da veda ziyaretlerinde bulunmuştu.