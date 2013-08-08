Angela Merkel siyaseti bırakıyor mu?

Yaz tatilindeki Berlin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 3 yıl sonra siyaseti bırakacağı iddialarıyla hareketlendi.

Hükümet sözcülerinden Georg Streiter, Berlin'de yaptığı açıklamada ‘Stern' dergisinin son sayısında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Sözcü Streiter, iddiaların temelden yoksun olduğunu, bu konuda Merkel'in 18 Nisan'da Bild gazetesine verdiği demeçte ifade edilen görüşlerin esas olduğunu söyledi.

Başbakan Angela Merkel sözkonusu demecinde, "22 Eylül seçimlerinden zaferle çıkmaları halinde Hrıstiyan Birlik-Liberaller koalisyonunun sürdürüleceğini, kendisinin de Başbakan olarak görev süresinin sonuna kadar ülkeye hizmet vermeye devam edeceğini" vurgulamıştı.



'Halefini başbakanlığa ısındıracak'



Stern dergisinin son sayısında yer alan haberde, “Merkel'in 22 Eylül 2013 tarihinde yapılacak genel seçimlerde yeniden seçilmesi halinde görev süresinin sonuna kadar Başbakanlık yapmayı planlamadığı” iddiası dile getirildi.

Stern'e göre, Merkel, 2017'de tamamlanacak görev süresinden önce, 2016'da Başbakanlık görevinden ayrılmayı öngörüyor. Merkel 2016 yılında 62 yaşına, kocası ise 67 yaşına basacak. ‘Stern'in iddiasına göre Merkel, 2017 genel seçimlerinden bir yıl önce görevinden ayrılarak halefine Başbakanlık görevine ısınması için zaman kazandıracak.



'Alaska'dan 'ateş ülkeleri'ne'



Haberde, “Merkel'in Başbakanlık görevinden sonra uluslararası bir görev üstlenmeyi düşünmediği” vurgulandı. Brüksel kulislerinde zaman zaman gündeme gelen ve Merkel'in AB’de üst düzey bir göreve talip olduğu iddiaları sürekli yalanlanıyor. ‘Stern'in iddiasına göre Merkel, Alaska'dan Ateş Toprakları'na Amerika kıtasını boydan boya kat eden bir geziye çıkmayı planlıyor. Stern dergisi haberini “kendi kaynaklarına” dayandırdı.



İddiaların geçmişi



Merkel'in görev süresi sona ermeden Başbakanlıktan ayrılabileceği iddiaları ilk kez ‘Bild' gazetesi yazarı Nikolaus Blome tarafından ortaya atılmıştı. Merkel'in 61'inci doğum gününden önce, 2015'te Başbakanlıktan ayrılacağı ileri sürülmüştü.

Merkel, ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte, “2017 sonrasında yeniden Başbakanlığa aday olup olmayacağı” sorusuna yanıt vermekten kaçınmıştı. Merkel, “Bu tür soruların yanıtı zamanı gelince verilir” demişti.



DW Türkçe