Angela Merkel: 'Mülteci krizi' konusunda, birkaç saat içinde netice alacağımızı düşünüyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında göçmen krizi müzakerelerinde ilerleme atılacağını umduğunu ancak görüşmelerin zorlu geçeceğini söyledi. Merkel, "Birkaç saat içinde netice alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkel, Türkiye-AB Zirvesi'nin yapılacağı AB Konseyi binasına gelişinde yaptığı açıklamada, "Yasadışı mülteci sayısının azalmasını istiyoruz, birkaç ülke için değil tüm ülkeler için istiyoruz, ki buna Yunanistan da dahil... Deniz sınırları için bu ancak Türkiye ile mümkün olabilir" dedi. "Bu hedeflere ulaşmak amacıyla bugün ilerleme adımı atacaklarını" söyleyen Merkel, "ancak zor müzakereler yürütmek gerekiyor. Birkaç saat içinde netice alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu: Zirve dönüm noktası





Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, Brüksel'de bugün yapılan Türkiye-Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ele alınacağını belirtirken, zirvenin bir "dönüm noktası" olmasını umut ettiğini söyledi.

Zirve öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu şöyle konuştu: "Türkiye AB ile çalışmaya ve AB üyesi olmaya hazır. Türkiye AB Zirvesi'nde Türkiye'nin AB üyelik süreci ele alınacak, zirvenin bir 'dönüm noktası' olmasını umut ediyorum."