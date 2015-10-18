Angela Merkel, İstanbul trafiğine takıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Haliç Köprüsü'nde meydana gelen hasarlı bir trafik kazası nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Merkel yavaşladı, Davutoğlu hızlandı

Merkel, Atatürk Havalimanı'ndan doğrudan görüşmenin yapılacağı Dolmabahçe Başbakanlık ofisine hareket etti. Ancak bu esnada Başbakan Ahmet Davutoğlu Göktürk'teki evinden henüz çıkmamıştı.

Merkel kırmızı ışıklarda durdu

Merkel'in konvoyu yavaş seyrederken Başbakan'ın konvoyu hızlı bir şekilde Beşiktaş 'a hareket etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu 12.50'de Dolmabahçe'ye ulaştı. Merkel'in konvoyunun tüm kırmızı ışıklarda durduğu öğrenildi.

Barbaros Bulvarı'nın başında kırmızı ışıkta duran Merkel de 5 dakika sonra Dolmabahçe'deydi. Görüşme planlandığı saatte, tam 13.00'de başladı.

Burada bir süre sohbet eden Davutoğlu ile Merkel, birlikte fotoğraf çektirdi. Ardından basına kapalı görüşmeye geçildi.