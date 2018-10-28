ANGELA MERKEL BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU(GENİŞ HABER)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20\'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye\'de siyasi açıdan da bir çözüm bulmak gerektiğini belirterek, 17 Eylül\'de Rusya ve Türkiye arasında İdlib\'de bir ateşkes noktasında çok verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmaya hazırız\" dedi.



Merkel, Suriye\'de siyasi çözümün gerekli olduğuna vurgu yaparak, “İnsanların geri dönebilmesi için siyasi bir çözüm gerekiyor\" diye konuştu. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

“BU BİZİM ORTAK BİR İRADEYE SAHİP OLDUĞUMUZU GÖSTERMEKTEDİR”

Merkel, “Farklı yaklaşımlarımız olsa da mutabık kalarak ortak bir bildirge yayımlayabildik. Bu da bizim ortak bir iradeye sahip olduğumuzu göstermektedir” şeklinde konuştu. Angela Merkel, konuşmasında Suriye\'de bir tarafta terörle mücadele diğer yanda da rejimin kendi halkına yönelik yürüttüğü bir savaşın bulunduğunu belirterek, bölgede sadece askeri açıdan değil siyasi açıdan da bir çözüm bulunması gerektiği aktardı. Merkel, Suriye\'de insani bir felaketin yaşandığını, nüfusun yarısından fazlasının Ürdün, Türkiye ya da Avrupa ülkelerinde mülteci olarak bulunduğunu hatırlattı ve başka insani felaketlerin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

\"KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANILMAMASI KONUSUNDA KARARLI OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUM\"

Merkel, “Kimyasal silahların kullanılmaması konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siyasi çözüm kapsamında katkılarından ötürü Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura\'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Merkel, Suriye\'de siyasi çözüm için anayasa komitesi çalışmaları konusunda “Anayasa Komitesinin yıl sonuna kadar bir araya gelebilmesi için katkıda bulunmak istiyoruz\" diye konuştu. Merkel, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle sıkı bir iş birliği yapılmasının önemine dikkati çekerek, geri dönenlerin tutuklanmamaları ve kötü muamele görmemeleri gerektiğini belirtti. Merkel, “Suriye\'nin yine bütün halkı için güvenli bir vatan olması gerekiyor. “Siyasi sürecin tam da bu zamanda bulunması çok önemli” dedi.

SURİYE\'DE SİYASİ ÇÖZÜM

Angela Merkel, Suriye\'de siyasi çözüme dikkat çekerek, ”Suriye halkının tamamı gelecekteki siyasi sistemle ilgili uluslararası denetim altında yapılacak özgür seçimlerde kendileri karar vermelidir” dedi ve kendi geleceklerine Suriye halkının karar vereceğini belirtti.

Merkel, “Suriye rejiminin çok sayıda insanı öldürdü. Siyasi çözüm bu açıdan kolay olmayacak. Uluslararası toplumun da göğüslemesi gereken bir süreç olacaktır” şeklinde konuştu.

Merkel, “Milyonlarca insanın tekrar tehlikeye atılmasını istemiyoruz”” dedi.

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