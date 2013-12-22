Angelina Jolie'nin korkutan zayıflığı

Sydney havaalanında görüntülenen Angelina Jolie zayıflığı nedeniyle hayranlarını üzdü.

Çifte mastektomi (kanser nedeniyle meme dokusunun alınması) operasyonu geçiren Angelina Jolie, hızla zayıflamaya devam ediyor.

Yönetmenliğini yaptığı Unbroken filminin çekimlerine bir süre ara verip çocuklarıyla tatile çıkan Jolie, Sydney havaalanında görüntülendi.Siyah askılı bir bluz giyen Jolie'nin damaraları çıkmış ve aşırı incelmiş kolları görenleri endişelendirdi.

Jolie geçtiğimiz hafta Unbroken film setinde bayılmış, yüzünün solgunluğunu gören set çalışanları ünlü yıldızın ölmüş olabileceğinden şüphelenmişti.