Angel Di Maria, 99 milyon dolara Manchester United'da

İngiliz futbol kulübü Manchester United, Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Angel Di Maria ile 59.7 milyon sterline (99 milyon dolar) anlaştı.

İngiltere tarihinde ilk kez bir kulüp, bir futbolcu için bu kadar para ödüyor.

Manchester'da bulunan 26 yaşındaki Angel Di Maria, bu sabah sağlık kontrolünden geçecek.

Futbolcunun Cumartesi günü Manchester formasıyla ilk maçına çıkabileceği belirtiliyor.

Angel Di Maria, Real Madrid'in 2010'da Portekiz takımı Benfica'dan transfer olmuştu.

Ancak futbolcunun, Real Madrid'de hak ettiği değeri görmediğini söylediği belirtiliyordu.

Angel Di Maria, Pazar günü antrenmana çıkmamış ve takımla vedalaşmıştı.

Di Maria'nın bonservis bedeli, İngiltere için bir yeni bir transfer rekoru.

Chelsea, 2011'de Fernando Torres için Liverpool'a 50 milyon sterlin ödemişti.

Mesut Özil, geçen yol Real Madrid'den 42.4 milyon sterlin, Sergio Aguero da 2011'de Atletico Madrid'den Manchester City'ye 38 milyon sterline transfer olmuştu.