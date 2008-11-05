'Anfield'ta dolandırıcılık!'



Liverpool-Atletico Madrid maçının son saniyelerinde konuk ekip aleyhine verilen penaltı İspanya basınında öfkeyle karşılandı. AS gazetesi ''Anfield'te dolandırıcılık'' başlığını atarken, El Mundo ise ''Atletico Anfield'ta soyuldu'' ifadesini kullandı.







Avrupa Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Liverpool-Atletico Madrid maçının son saniyelerde ev sahibi takım lehine verilen penaltıyla maçın 1-1 sona ermesi, maçın hakemi Martin Hansson ve UEFA'ya karşı İspanyol basınında büyük bir öfke yarattı.



AS gazetesi ''Anfield'te dolandırıcılık'' manşetini atarken, ''Liverpool, olmayan bir penaltı ile beraberliği sağlıyor. Hakem, Liverpool'un ceza sahasındaki elleri görmedi'' yorumunda bulundu. Gazete, ''UEFA, itfaiyeci olan İsveçli hakem Martin Hansson'un Avrupa'da seyahat etmesi için kendisine düdük vermiş. Bu seyahatte Atletico Madrid'in matematiksel olarak Şampiyonlar üst tura çıkmasını sağlayan puanı çaldı'' ifadelerini kullandı.



''Platini'nin yeni hırsızlığı'' başlığını atan Marca gazetesi de Atletico Madrid'in geçen haftalarda Marsilya'ya karşı sahasında oynadığı maçta statta çıkan olaylardan dolayı UEFA'nın Atletico Madrid'e verdiği saha kapatma cezasının arkasında UEFA Başkanı Fransız Michel Platini'nin olduğunu ima ederek, Liverpool maçında alınan beraberliğin, Platini'nin Atletico Madrid'e karşı tavrının bir devamı olduğu savunuldu.



''Uzatmalarda bir penaltı yaratıldı. Utanç'' diyen Marca, Atletico Madrid'in bir rüyasının çalındığını öne sürdü.



Ulusal gazetelerden ABC, ''Hakem, Atletico'nun neşesini çalıyor'', El Mundo, ''Atletico Anfield'ta soyuldu'', El Pais, ''Atletico'ya karşı hakem dolduruşu'' ifadelerini başlıklarına çıkardı.

