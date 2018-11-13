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Yaşam

Anestezi teknisyeni hastanede ölü bulundu

Enes Parlak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belirlenecek

13 Kasım 2018 23:35

Artvin'in Borçka ilçesinde, 26 yaşındaki anestezi teknisyeni Enes Parlak, görev yaptığı devlet hastanesindeki odasında ölü bulundu.

Borçka Devlet Hastanesi’nde anestezi teknisyeni olarak yaklaşık 3 yıldır görev yapan Enes Parlak, gece nöbeti sırasında dinlenmek üzere odasına gitti. Sabah hastanede mesaiye gelen arkadaşları, Parlak’ın bulunduğu odanın kapısının uzun süre açılmaması üzerine şüphelenip içeri girdi.

Kurtarılamadı

Odaya giren arkadaşları, Enes Parlak’ı yerde hareketsiz halde görünce durumu hastanenin acil servisine iletti. Yüzünde morarmalar görülen Parlak, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Enes Parlak’ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.(DHA)

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Enes ParlakArtvinborçka devlet hastanesi
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