-Anena'nın kapıları galibiyetle açıldı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Fenerbahçe Ülker, THY Avrupa Ligi'nde top 16 turu G Grubu ikinci maçında, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini 65-63 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Hizmete bugün giren Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'daki oynadıkları ilk maçın 1. periyodu karşılıklı basketlere sahne oldu. İki takımın da hücumda top kaybı yaptığı, savunmada ise başarılı olduğu ilk periyot, 12-10 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta da takımlar birbirlerine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe Ülker, Oğuz Savaş ve Bogdanovic ile sayılar üretirken, EA7 Emporio Armani ise Rocca ve Nicholas ile basketler buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 2 sayı farkla 30-28 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Ukic ile bulduğu basketlerle 22. dakikayı 34-29 önde geçti. Ancak sarı-lacivertliler, daha sonra rakibinin 5-0'lık bir seri yakalamasına engel olamayınca 14. dakikada skor 34-34'e geldi. Taraftarının desteğiyle yeniden toparlanan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Ülker, üst üste sayılar bularak 29. dakikada 8 sayılık bir fark yakaladı: 46-38. Sarı-lacivertliler, son dakikada sayı üretemeyip, rakibinin 5 sayısına da engel olamayınca 3. periyotu, Fenerbahçe Ülker 46-43 önde geçti. Karşılaşmanın son periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk 3 periyodun suskun isimleri Kaya ile Preldzic'in de devreye girmesiyle, Fenerbahçe Ülker 35. dakikaya 58-50 önde girdi. İtalyan ekibi, Fotsis'in dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı kapatmaya çalıştı ve bitime 2,5 dakika kala fark 4 sayıya kadar (60-56) indi. İtalyan ekibinde, son dakikaya kadar sadece 1 sayı atabilen Cook'un bitime 28 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle fark bir anda 2 sayıya geriledi ve skor 65-63 oldu. Fenerbahçe Ülker, yaptığı son hücumda bir türlü potaya gidemedi ve hücum süresi dolunca sayı bulamadı. Bitime 3.8 saniye kala EA7 Emporio Armani hücumunda, Fotsis'in kullandığı 3 sayılık atış sayı olmayınca, Fenerbahçe Ülker sahadan 65-63 galip ayrıldı. Salon: Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Hakemler: Miguel Perez xx (İspanya), Fernando Rocha xx (Portekiz), Robert Vyklicky xx (Çek Cumhuriyeti) Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 16, Ömer Onan xx 2, Tomas xx 8, Vidmar x 2, Gist xx, Jerrels x, Bogdanovic xxx 17, Mirsad Türkcan xx 2, Oğuz Savaş xx 7, Preldzic xx 5, Kaya xx 6 EA7 Emporio Armani: Cook x 4, Gentile x 2, Mancinelli xx 13, Fotsis xxx 16, Bourousis xx 3, Nicholas xx 9, Rocca xxx 16, Giachetti x, 1. periyot: 12-10 Devre: 30-28 3. periyot: 46-43 5 faulle oyundan çıkan: 35.47 Bourousis (EA7 Emporio Armani)