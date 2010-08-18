Anelka'ya 18 maç ceza verildi

T24 - Dünya Kupası'nda teknik direktör Raymond Domenech ile tartıştığı için Fransa milli takımı kadrosundan çıkarılan Nicolas Anelka 18 maç ceza aldı.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Dünya Kupası'ndaki rezaletin sorumlularından forvet oyuncusu Anelka'ya 18 maç ceza verdi.

Anelka'nın kadrodan çıkarılmasını protesto için milli takımın yaptığı antrenman boykotunda elebaşı olarak gösterilen kaptan Patrice Evra da Fransa formasını beş maç giyemeyecek.

FFF disiplin komitesi Franck Ribery'e üç ve Jeremy Toulalan'a bir maç ceza verdi. Komite tarafından dinlenen beşinci oyuncu Eric Abidal ise ceza almadı.

Fransa'nın 17 Haziran'da Meksika ile oynadığı Dünya Kupası grup maçının devre arasında Domenech ile çok sert şekilde tartışan Anelka, bu olayın ardından kadrodan çıkarılmıştı.

Anelka, Domenech ile tartıştığı kabul ediyor ancak gazetelere yansıdığı gibi Domenech'e küfür ettiğini reddediyor.