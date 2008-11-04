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Spor

Anelka 4-3-3'e takıldı, kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fransız forveti Nicolas Anelka, teknik direktörü Luiz Felipe Scolari'nin oynattığı sistemden memnun olmadığını ifade etti.

04 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fransız forveti Nicolas Anelka, teknik direktörü Luiz Felipe Scolari'nin oynattığı sistemden memnun olmadığını ifade etti.

Bu sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve 8 golle Premier Lig'de Amr Zaki ile en fazla gol atan futbolcu olan Nicolas Anelka, son maçında Sunderland'e karşı hat-trick yapmasına rağmen yine yüzü gülmedi. Scolari'nin oynattığı 4-4-2 sisteminde oynamaktan hoşlanmadığını ve 4-3-3 taktiğiyle mücadele etmek istediğini belirtti. Scolari ile arasında herhangi bir pürüz olmadığını söyleyen Anelka, Brezilyalı teknik adamla ilişkilerinin iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Nicolas Anelka, "Scolari çok nazik bir adam. Maçlardan önce benim oynamak isteyip istemediğimi sorar. Daha sonra da kadrosunu hazırlar. Ben 4-3-3 oynamak istememe rağmen, Scolari'nin sistemine uyarım. Benim tek hedefim Didier Drogba ile hücum hattının en uç noktasında oynamak" dedi.

Geçtiğimiz haftanın kendisi için güzel geçtiğini ama bu tarz olayların kendisini yeteri kadar heyecanlandırmadığını; kendisi için önceliğin oynadığı futboldan zevk almak olduğunu ifade etti.

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