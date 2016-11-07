Andy Murray'nin önlenemez yükselişi

Tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesine çıkan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor. Andy Murray, tek erkekler dünya sıralamasında 122 haftadır birincilikte yer alan Sırp Djokovic'i geride bırakarak kariyerinde ilk kez zirveye yükseldi

29 yaşındaki Murray, bu yıl şu ana kadar 8 turnuva zaferi elde etti. Bu yıl Wimbledon, Fransa Açık ve Avustralya Açık olmak üzere 3 grand slam turnuvasında final oynayıp Wimbledon'ı kariyerinde ikinci kez kazanma başarısı gösteren Murray, Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalyaya ulaştı.

Roma, Şanghay ve Paris'teki Masters turnuvalarında şampiyonluk yaşayan Murray ayrıca, Londra, Pekin ve Viyana'daki turnuvalarda da zirvede yer aldı.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve katıldığı son 12 turnuvanın 11'inde finale çıkan Murray, bu yıl 74 maçta korttan galibiyetle ayrıldı.

Zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı

İkinci sırada 76 hafta geçiren Murray, ATP klasmanının belirlenmeye başladığı 1973'ten bu yana teklerde zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

Murray, 1974'te 30 yaşındayken birinciliğe yükselen Avustralyalı John Newcombe'ın ardından ATP tekler sıralamasında zirveye ulaşan en yaşlı ikinci tenisçi de oldu.

Ayrıca Murray, son yıllarda sadece Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in yer aldığı tek erkekler dünya klasmanının 1 numarasına yükselen 26. tenisçi olmayı başardı.