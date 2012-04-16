ANDY-AR'ın anketine göre AKP'nin oyları yüzde 49,6'ya düştü!

12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra seçmenlerin güvenini kazanarak aldığı oy oranını yüzde 53,7'ye kadar çıkaran AKP, son yapılan ankette yüzde 49,6'lara kadar geriledi. Bu sonuçla AKP son seçimlerden sonra ilk kez oyunu yüzde 50'nin altını düşürdü.

ANDY-AR şirketi başkanı Faruk Acar'ın analizine göre başta 4+4+4 Eğitim sistemini CHP’nin halka anlattığı kadarıyla olumsuz bir algı oluşturmuş olması ve daha sonra Suriye politikası ve doğalgaz, elektrik zamları ile açıklanması mümkün olabilir. Neredeyse her konuda çok başarılı bir tanıtım kampanyası oluşturabilen AKP, eğitim sisteminin neler getireceğini ve içeriğini halka tam olarak anlatamamış görünüyor.

ANDY-AR Araştırma şirketi tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan nakette verilen cevaplarda halkın Yeni Eğitim sistemi 4+4+4 içeriği hakkında halkın yüzde 56,6'sının bilgisi yok. Bu sisteme karşı çıkanların oranı destekleyenlere nazaran yüksek çıkarken kısmen destekleyenler ise yüzde 9 civarında.

Bu konunun dışında ise seçmenlerin hükümetin Suriye konusundaki politikasından ve zamlardan hoşnut olmadığı gözüküyor.

Faruk Acar'ın diğer partiler hakkındaki yorumu ise şöyle:



CHP: 22,3



CHP’nin TBMM komisyonunda görüşmeleri sırasında kürsü işgali ve akabinde kavga ortamı ile gündemi biraz daha kullanabilmiş olduğu görülüyor. Her ne kadar AKP’de gerileme yaşansa da CHP bu süreçten olumlu sonuç elde edememektedir. Eğitim konusunda muhalif tutumu ile kamuoyunu iyi kullanabilmiş olmasına rağmen hanesine artı puan kazandıramamıştır.



MHP:16,7



AKP ve Chp arasında yaşanan bu süreci en iyi şekilde kullanabilmiş olan parti MHP olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak 4+4+4 eğitimsistemine karşı, ancak tamamına muhalefet etmeyerek, Kur’an-ı Kerim ve Hz.Muhammed (S.A.V.) hayatının seçmeli ders olmasına verdiği destekile muhafazakar seçmen tabanında olumlu algı oluşturmayı başarmış olacak ki son araştırmamızda da MHP’nin yükselen trendi bu araştırmamızda da devam etmektedir.



Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmalı ancak;



2014 yılında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Başbakan ve AKP lideri Tayyip Erdoğan’ın parti tüzüğü gereği son dönemiolması nedeniyle siyaset sahnesi sürprizlere gebe iken, bu konunun sadece siyaset kulislerinde olmadığı ve halkında gündeminde yer aldığı görülüyor. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasını destekleyen seçmenler, yoğun olarak diğer parti seçmenlerinden oluşurken, başka formül olmayacağını düşünenlerde azımsanmayacak düzeyde.

Mevcut Cumhurbaşkanlığının yetkileri artırılmış ve yarı başkanlık sistemine geçilmesi halinde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın destek oranı yüzde 60’lara kadar çıkmaktadır. Ancak mevcut sistem ile destek oranı oldukça, düşük seviyelerde görünmektedir. Bunun başlıca nedeni, AKP’nin Tayyip Erdoğan’sız başarısız olacağı kanaatinin hakim olduğu görüşü tespit edilmiştir.