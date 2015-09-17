ANDY AR: "Bahçeli’nin kararlı tutumu nedeniyle seçmen MHP’ye yöneliyor"

7 Haziran Genel Seçimlerini gerçeğe en yakın oy oranlarıyla tahmin eden seçim anketi şirketi ANDY AR'ın Genel Müdürü Faruk Acar, CNN Türk canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, diğer anketlerin aksine MHP'nin oy oranında ciddi bir yükseliş olduğunu öne sürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kararlı tutumu' nedeniyle seçmenin MHP'ye yönelmeye başladığını belirten ANDY-AR Başkanı Faruk Acar, "Milliyetçi duyguların ön plana çıkabileceği bir dönem başladı" dedi...

İşte Acar'ın o açıklamaları:

‘HDP tepkide geç kaldı’

"Milliyetçi duyguların ön plana çıkabileceği bir dönem başladı. MHP'nin 3 yıldır iktidar partisine karşı yaptığı eleştirilerde haklı çıktı. Bu nedenle de seçmenin MHP'ye döndüğü görülüyor. Bahçeli'nin sağduyulu tutumu ve soğukkanlılığı nedeniyle seçmenler takdir ediyor. Bahçeli seçim sonrasındaki uzlaşmaz tavrını bir kenara bırakmış durumda. HDP tepkide geç kaldı. Bölgede devlet algısı Ak Parti üzerine kurulu...

‘Belirsiz oy oranı yüzde 18’

Kararsız seçmenlerin dağılımından önce partilerin ham oy oranları AKP yüzde 35.1, CHP yüzde 22.1, MHP yüzde 13, HDP yüzde 10.5 ve diğer partilere oy vereceğini belirten yüzde 1.2 diye sıralandı. Bu sonuçların dışında ilginç bir veri de ortaya çıktı. Olası bir seçimde 'kararsız' olduğunu belirten, 'boş oy' ya da 'protesto oy' atacağını söyleyen, 'sandığa gitmeyeceğini' ifade eden ve 'Cevap yok' yanıtı veren, yani 'Belirsiz oy' olarak adlandırılan seçmenin oranı yüzde 18.1'i buldu. Başka bir ifadeyle üçüncü parti oldu."

‘Seçmende kırılma var’

HDP seçmeni dışında diğer parti seçmenlerinde mutsuzluk saptamıştık. Ancak seçmenlerin yüzde 92'si bir seçim olsa yine 7 Haziran'da seçtikleri partiye oy vereceklerini söylemişti. 1 ayda tablo çok değişti. MHP'nin uzlaşmaz tavrı, Meclis Başkanlığı seçimleri, Suruç patlaması, IŞİD saldırıları ve PKK eylemlerinin yanı sıra koalisyon kurulamaması nedeniyle, seçmende ciddi bir kırılma yaşandığını gözlemliyoruz.”