Androidler sizi gözetliyor!

T24 - Çok tercih edilen her iki telefon markasında da tespit edilen özellik kullanıcılarda, “Takip ediliyoruz” endişesi yarattı.



Yeni model iPhone’ların yazılımını inceleyen güvenlik uzmanları önceki gün cihazın iPhone kullanıcılarının attığı her adımı kaydettiğini tespit etmişti. Dün de iPhone’un yanısıra Google’ın Android sistemini kullanan telefonlarda benzer bir özelik olduğu, hem iPhone’un hem de Android’in Google ve Apple’ın merkezlerine bu verileri aktardığı da anlaşıldı. Telefonda yer alan bu gizli özellik, GPS yerine telefon şebekesi üzerinden kullanıcıyı takip ediyor ve belirli aralıklarla gidilen yerleri, telefonun çekim kalitesini, çevredeki kablosuz internet bağlantı noktaları gibi verileri Apple’a ve Google’a bildiriyor. Wall Street Journal’ın teknoloji uzmanlarına yaptırdığı incelemeye göre iPhone’lar her 12 saatte bir, Android telefonlar ise bir saat içinde birkaç kez veri iletimi yapıyor.





Biri bizi takip ediyor!



Telefonda saklanan bu bilgiler “iPhone Tracker” adlı yazılım sayesinde gidilen yerlerin haritasını çıkarıyor. Cihaz bilgisayar ile senkronize edildiğinde harita bilgisayara yükleniyor. Telefonda keşfedilen bu gizli özelliğin iPad içinde de yer aldığı söyleniyor. Almanya ve Kanada hükümetleri konuyla ilgili olarak “kaygılıyız” açıklamasını yaparken Amerikalı senatörler ise Apple’a şikayet mektubu gönderdi. New Jersey savcılığı da konuyla ilgili inceleme başlattı.