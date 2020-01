Android tam bir virüs yuvası

Android işletim üzerinde yapılan son araştırma, Android işletim sistemi içersindeki her 10 uygulamadan bir tanesinin malware, yani zararlı yazılım olduğunu ortaya çıkardı.



Trend Micro isimli güvenlik firması İçerisinde tüm Play Store veri tabanın da bulunduğu toplamda iki milyon uygulamayı "Mobile App Reputation Service" ile taradı. Daha önce yaptığı bir araştırma ile Android işletim sistemi içerisinde en az bir milyon zararlı yazılım olduğunu iddia edenn firma bu araştırma ile, her 10 uygulamadan bir tanesinin malware, yani zararlı yazılım olduğunu ortaya çıkardı.



Araştırma altında mercek altına alınan iki milyon uygulamanın 293,091 tanesi bulaşıcı virüs kategorisi olarak nitelendirilirken, 150,203 tanesi yüksek tehlike içeren virüs şeklinde gözlemlendi.



hurriyet.com'da yer alan habere göre, 293,091 adet zararlı yazılımın, 68,740 tanesinin kaynağı ise direkt olarak Google Play Store olarak gözükmesi dikkat çekti. Zira an itibariyle Play Store'da 700,000 civarı uygulama bulunuyor ki bu da her 10 uygulamadan birisinin zararlı yazılım taşıyor olması anlamına geliyor.



Tüm bu verilerin haricindeyse uygulamaların yüzde 22'si, kullanıcıların verilerini dilediğince etrafa yolluyor. İletişim bilgileri, telefon numaraları ve hatta mikrofon bilgilerine kadar uzayan liste, belki de zararlı yazılımların ne kadar tehlikeli olabileceğinin en net göstergesi.