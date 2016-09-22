Manisa'da bir köfte salonunun kapısına asılan 'Android telefonu olmayan, Facebook, Twitter, Instagram kullanmayan eleman aranıyor' ilanı dikkat çekti. Elemanların akıllı telefonlarıyla oyalanarak müşterileriyle ilgilenmediğinden yakınan işletme sahibi Fatih Yerkazan, kriterlere uygun eleman buluncaya kadar ilanın asılı kalacağını söyledi.

DHA' da yer alan haber şöyle: Şehzadeler'in Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi üzerinde bulunan bir köfte salonunun kapısında asılı olan iş ilanını görenler şaşırdı. 17 yıldan bu yana köfte solunu işlettiğini anlatan Yerkazan, son dönemde hızla gelişen teknoloji nedeniyle istihdam sağladığı elemanlarının sürekli telefonlarıyla oyalanarak, müşteriyle ilgilenmediği gerekçesiyle çalışanlarına kızdı. Elemanlarına kızgınlığını farklı yolla dile getiren Yerkazan, hazırladığı iş ilanını dükkanının kapısına astı. İlanda yer alan "Android telefonu olmayan, Facebook, Twitter, Instagram kullanmayan eleman aranıyor" ifadesi dikkat çekti.

İlandaki kriterlere uygun eleman bulana kadar ilanın asılı kalacağını vurgulayan Yerkazan, şöyle dedi:

"İnsanlar artık akıllı telefonlarla birlikte Facebook, Twitter ve Instagram'ı kullanarak hayatlarından uzaklaşıyorlar. İnsanların işlerine saygılarını kaybettiklerini gösterebilmek ve herkesin çalışma hayatlarında bu gibi nedenlerle iş bulamadıklarını ortaya çıkarmak için verdiğim bir mesaj. Bu tür elemanlar ile kesinlikle çalışmayacağım. Kesinlikle iş yerinde cep telefonu kullanmayan elemanları tercih edeceğim. Çok nadir de olsa bu kriterlere uyan eleman arkadaşlarımız çıkıyor ama insanlarımızın yüzde 99'u sosyal medyanın esiri olmuş durumda. Hayatlarını bunlarla devam ettiriyorlar. Bütün yaşamlarını bunların üzerinden çeviriyorlar."

İşyerindeki 10'a yakın mevcut çalışan ise mesai saatinde telefonu çekmeceye koyarak işe başlıyor.