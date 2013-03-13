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Bilim / Teknoloji

Android tabletler 2013'te iPad'i geçecek

'2013 yılında Google ve Amazon’un sattığı ucuz ve küçük tablet bilgisayarların satışı ilk kez 2010 yılında piyasaya sürülen iPad modellerinin satışından fazla olacak'

13 Mart 2013 12:16

Araştırma şirketi Internal Data Corp'un yayınladığı rapora göre, Google’in işletim sistemi Android’i kullanan tablet bilgisayarların satışının bu yıl Apple’ın iPad modellerini geride bırakak.

Raporda, Google ve Amazon’un sattığı ucuz ve küçük tablet bilgisayarların satışının ilk kez 2010 yılında piyasaya sürülen iPad modellerinin satışından fazla olacağı ve Apple’ın bu alandaki hakimiyetini sonlandıracağına işaret edildi.

Diğer yandan iPhone ve iPad satışlarında herhangi bir azalmanın olmayacağı da belirtildi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Samsung son dönemde Apple’dan daha fazla rol çalmaya başladı. Şirket son akıllı telefon modeli Galaxy S4’ü Perşembe günü New York’ta dev bir etkinlikle tanıtacak.

Şirket içinden bilgi alan uzmanlar şirketin Apple’ın etkinliklerini gölgede bırakacak bir gösteriye hazırlandığına işaret etti.

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