Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin

Siber güvenlik uzmanları Android platformunda 47 mobil oyunun telefonlarda istenmeyen reklam gösteriminden sorumlu olduğunu keşfetti.

Avast araştırmacıları HiddenAds kapsamında yer alan 47 Android oyununun telefonlarda gösterilen istenmeyen reklamlardan sorumlu olduğunu keşfetti.

Aynı açıklamaya göre, söz konusu oyunlar arasında 1 milyon indirilme rakamına ulaşanlar da var.

İşte telefonlardan silinmesi önerilen o uygulamalar ve indirilme rakamları:

Draw Color by Number (1 milyon)

Skate Board – New (1 milyon)

Find Hidden Differences (1 milyon)

Shoot Master (1 milyon)

Spot Hidden Differences (500,000)

Dancing Run – Color Ball Run (500,000)

Find 5 Differences (500,000)

Joy Woodworker (500,000)

Throw Master (500,000)

Throw into Space (500,000)

Divide it – Cut & Slice Game (500,000)

Tony Shoot – NEW (500,000)

Assassin Legend (500,000)

Stacking Guys (500,000)

Save Your Boy (500,000)

Assassin Hunter 2020 (500,000)

Stealing Run (500,000)

Fly Skater 2020 (500,000)

Disc Go (500,000)