T24 LogoT24 Logo
Gündem

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin

26 Haziran 2020 10:11

Siber güvenlik uzmanları Android platformunda 47 mobil oyunun telefonlarda istenmeyen reklam gösteriminden sorumlu olduğunu keşfetti.

Avast araştırmacıları HiddenAds kapsamında yer alan 47 Android oyununun telefonlarda gösterilen istenmeyen reklamlardan sorumlu olduğunu keşfetti. 

Aynı açıklamaya göre, söz konusu oyunlar arasında 1 milyon indirilme rakamına ulaşanlar da var.

İşte telefonlardan silinmesi önerilen o uygulamalar ve indirilme rakamları:

Draw Color by Number (1 milyon) 

Skate Board – New (1 milyon) 

Find Hidden Differences (1 milyon) 

Shoot Master (1 milyon) 

Spot Hidden Differences (500,000) 

Dancing Run – Color Ball Run (500,000)  

Find 5 Differences (500,000) 

Joy Woodworker (500,000) 

Throw Master (500,000)  

Throw into Space (500,000) 

Divide it – Cut & Slice Game (500,000) 

Tony Shoot – NEW (500,000)  

Assassin Legend (500,000) 

Stacking Guys (500,000) 

Save Your Boy (500,000) 

Assassin Hunter 2020 (500,000)  

Stealing Run (500,000) 

Fly Skater 2020 (500,000) 

Disc Go (500,000) 

ETİKETLER

androidsiber güvenlikbu oyunları telefonuzdan silin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24