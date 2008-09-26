'Andriake Antik Kenti' gün ışığına çıkıyor

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Myra tarafından kurulan küçük bir liman kenti olan Andriake'de, Viyana Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü öğretim üyelerinden Dr. Thomas Marksteiner ile birlikte Türkiye, Almanya ve Fransa'dan 9 bilim adamı ve 6 işçinin yürüttüğü çalışmalar 15 gün sürecek.İ.Ö. 61 yılında İsa'nın havarilerinden St. Paul'ün Roma'ya giderken uğradığı kent olarak da bilinen ve Likya döneminden kalma Myra Antik Kenti'nin limanı olan Andriake'nin kuzeyindeki yerleşim biriminde alan temizliği yapıldığı bildirildi.Kuzey şehrin planının çıkartıldığı ve yüzey buluntularının tespit edildiği çalışmalar kapsamında, eski yazıtların okunmasına da başlanıldığı kaydedildi.Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Arkeolog Dr. Banu Yener Marksteiner, Andriake'nin, Likya'nın önemli liman kentlerinden biri olduğunu belirtti.Marksteiner, buluntuları ve seramikleri inceleyerek, dönemin liman kentindeki ticari faaliyetlere ilişkin bilgi edinmeye çalışacaklarını söyledi.Yüzey araştırmasının 2005 yılından bu yana Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nce yürütüldüğünü vurgulayan Marksteiner, bu yıldan itibaren çalışmaların Avusturya Araştırma Fonu'nun projesi olarak aynı ekip tarafından yürütüleceğini ifadeetti.Bu yıl Andriake Liman Kenti'nin kuzey şehrinde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ifade eden Marksteiner, "Kuzey şehrindeki yapıların planını çıkarıp tamamlamak istiyoruz" dedi.