Andres Iniesta'dan Barcelona'ya 'ömürlük' imza

Katalan devi Barcelona, takımın bayrak futbolcularından Andres Iniesta ile profesyonel kariyerinin sonuna kadar devam edecek sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Barcelona kulübünün kapısından 12 yaşında giren ve 21 yıldır formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, adının Juventus ile anlaşacağı söylentilerine Barcelona ile 'ömürlük' sözleşme imzalayarak son verdi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Andres Iniesta, FC Barcelona ile ömür boyu sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla Iniesta kariyeri boyunca kulüpte kalacak."

12 yaşındayken kulübe Barcelona'da 21 yılı geride bırakan Iniesta, A Takımda ilk maçına 29 Ekim 2002'de çıktı... 639 maçta 55 gol atan Katalan futbolcunun kazandığı 28 kupa arasında 8 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor.