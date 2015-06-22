T24 LogoT24 Logo
Spor

Andrea Pirlo'dan 'Forza Juve'li veda mesajı

İtalyan futbolunun 36 yaşındaki efsanesi, 2011 yılından bu yana formasını giydiği Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor

22 Haziran 2015 15:24

Futbolcu Andrea Pirlo, instagram hesabından veda mesajı yayınladı. 2011 yılından beri formasını giydiğini Juventus Kulübü'ne ve kendisini destekleyen taraftara teşekkürler eden tecrübeli orta saha, "Hayatımın her aşamasında verdiğiniz bütün destek için hepinize teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz bu sevgiye gerçekten minnettarım. Böyle büyük bir takımın bir parçası olmak bana hep keyif verdi. Kariyerimde şimdi yeni bir sahne başlıyor. Çok fazla keyif alacağım zamanı dört gözle bekliyorum. Hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Forza Juve" ifadelerini kullandı.

İtalya'da 6 kez şampiyonluk yaşayan futbolcu, İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanırken, Milan'da oynadığı dönemde 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

36 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin, kadrosunda David Villa ve Frank Lampard'ı barındıran MLS ekibi New York City olması bekleniyor.

ETİKETLER

juventuspirlovedaefsane36 yaşındafutbolcuteşekkürinstagram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24