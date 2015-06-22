Andrea Pirlo'dan 'Forza Juve'li veda mesajı

Futbolcu Andrea Pirlo, instagram hesabından veda mesajı yayınladı. 2011 yılından beri formasını giydiğini Juventus Kulübü'ne ve kendisini destekleyen taraftara teşekkürler eden tecrübeli orta saha, "Hayatımın her aşamasında verdiğiniz bütün destek için hepinize teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz bu sevgiye gerçekten minnettarım. Böyle büyük bir takımın bir parçası olmak bana hep keyif verdi. Kariyerimde şimdi yeni bir sahne başlıyor. Çok fazla keyif alacağım zamanı dört gözle bekliyorum. Hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Forza Juve" ifadelerini kullandı.

İtalya'da 6 kez şampiyonluk yaşayan futbolcu, İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanırken, Milan'da oynadığı dönemde 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

36 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin, kadrosunda David Villa ve Frank Lampard'ı barındıran MLS ekibi New York City olması bekleniyor.