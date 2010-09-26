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Spor

ANDRE SANTOS: LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURMAMIZ GEREKİYOR İSTANBUL (A.A) 

26 Eylül 2010 20:11

-ANDRE SANTOS: LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURMAMIZ GEREKİYOR İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Andre Santos, yarın yapacakları Kasımpaşa maçıyla galibiyet serisine başlayıp, liderliğe yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.  Andre Santos, FB TV'ye yaptığı açıklamada, deplasmanda yapacakları Kasımpaşa maçının ligde çıkışa geçtiklerini gösterecekleri maç olması açısından önemli olduğunu ifade ederek, ''Sadece Kasımpaşa maçını kazanmakla yetinmeyip bundan sonraki diğer maçlarda galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor''dedi.  Kasımpaşa maçının kendileri için bir çıkış maçı olmasını istediklerini kaydeden Brezilyalı futbolcu, ''Olmamız gereken yerde yani liderlik koltuğunda oturmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçı, umuyorum ki bizim için bir çıkış maçı olur ve bu maçın ardından ligdeki konumumuzu da daha iyi noktaya getiririz'' diye konuştu.  Andre Santos, ayrıca Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildiği için çok mutlu olduğunu, o kadar kaliteli futbolcular arasından 22-23 kişinin arasına seçilmenin gurur verici olduğunu söyledi. Andre Santos, Brezilya Milli Takımı'nda teknik heyetin değişmesinin ardından takıma çağrılan oyuncuların da değiştiğini, ABD ile yaptıkları son maçta herkesin beklediği ve özlediği Brezilya'nın görüntüsünü yakalamaya başladıklarını kaydetti.

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