-ANDRE SANTOS BARCELONA'NIN İLGİSİNDEN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 28.05.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Andre Santos, İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'nın kendisini istediği yolundaki haberlerin, güzel şeyler yaptığı için çıktığını söyledi. Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın kendisini izlettirdiği ve transfer etmek istediği şeklindeki haberlerin doğru olup olmadığını bilmediğini vurguladı. ''Ama haberler çıkıyorsa demek ki ben bazı güzel şeyler gösteriyorum ki ondan dolayı çıkıyordur. Oldukça mutlu oluyorum'' diyen Andre Santos, ''Benim yapmam gereken çalışmak ve bu çalışmanın karşılığında bu işin, bu tip meyvelerini almak. Hedefim kontratımın sonuna kadar burada devam etmek ve Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak. Lig bitti, şampiyon olduk ve hedefimi Brezilya Milli Takımı ile oynayacağımız Copa America'ya çevirdim'' ifadelerini kullandı. -''GOL ATMAM ÖNEMLİ DEĞİL''- Savunmada görev almasına rağmen, attığı kritik gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Andre Santos, kendisinin gol atmasının önemli olmadığını kaydetti. Bu sezon bütünleşip, eksiklerini tamamlayarak şampiyonluğa ulaştıklarını anlatan Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti: ''Benim gol atmam veya başka bir oyuncunun gol atması önemli değil, önemli olan şampiyon olmamızdı. Biz bir bütün olduk, bağlarımızı birleştirdik, eksiklerimizi tamamladık, bunu sahaya yansıttık. Bunun sonucunda da şampiyon olduk. Elbette gol attığım için mutluyum, fakat takım arkadaşlarım olmasa benim bu golleri atmam imkansızdı. Ben, bunu bir takım bütünlüğü olarak adlandırmak istiyorum.'' -''2. YARI ŞAMPİYON TAKIM REAKSİYONU GÖSTERDİK''- Andre Santos, ikinci yarıda 17 maçta 16 galibiyet aldıklarını, bu rakamların her şeyi açıkladığını ifade etti. Ligin ilk yarısının kendileri açısından olumlu gitmediğini dile getiren Brezilyalı futbolcu, ''İlk yarıda sıkıntılarımız vardı. Fakat ikinci yarıdan itibaren hiç yenilmeyerek, şampiyon takım reaksiyonu gösterdik. Bu şampiyonluğu sonuna kadar da hak ettik. Bir bütün olduk, bir aile olduk ve bu birleşmenin sonunda da başarı kendiliğinden geldi'' şeklinde konuştu.