Andre Miller'da Dallas'a 52 sayı!

Jamison'ın 25 ribaundla kariyer rekoru

NBA'de dün gece (30 Ocak 2010) 1oynana 6 karşılaşma arasında en çok dikkati çeken karşılaşma Portland Taril Blazers'la Dalals Mavericks arasında oynanan maçtı. Andre Miller'ın 52 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 114-112 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.Temsilcimiz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks evinde Miami Heat'i 95-84 mağlup etti. Ersan maçı 4 sayı - 1 ribaund ve 1 asistle tamamladı.Portland'ın Dallas'ı 114-112 mağlup ettiği maçta Andre Miller attığı 52 sayı ile adeta şov yaparken, konuk ekipte L.Aldrigde 21 sayı – 4 ribaund, J.Bayless 17 sayı – 1 ribaund 2 asist ve S.Blake 10 sayı – 2 ribaund ve 3 asistle oynadı.Ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Dirk Nowitzki 28 sayı – 9 ribaund 2 asistle en skorer isim olurken, J.Terry 18 sayı – 4 ribaund 5 asist, J.Howard 17 sayı – 5 ribaund, J.Barea 13 sayı – 7 ribaund 3 asist, S.Marion 12 sayı 4 ribaund ve Jason Kidd ise 10 sayı – 4 ribaund ve 10 asistle maçı tamamladı.Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks evinde Miami Heat'i 95-84 mağlup etti. Ersan'ın 4 sayı – 1 ribaund 1 asistle oynadığı maçta, Milwaukee'de H.Warrick 22 sayı – 6 ribaundla en skorer oyuncu oldu. Andre Bogut 17 sayı – 15 ribaund 2 asist, B.Jennings 17 sayı – 5 ribaund 5 asist, C.Delfino 16 sayı – 7 ribaund 2 asist ve C.Bell 11 sayı – 3 ribaund 1 asistle oynadı.Miami Heat de ise Dwyane Wade attığı 21 sayı ile mağlubiyeti önleyemezken, Q.Richardson 16 sayı – 6 ribaund 2 asist, 15 sayı – 10 ribaund, D.Wright 12 sayı – 2 ribaund 1 asistle maçı tamamladı.Memphis Grizzlies evinde New Orleans Hornets'e uzatmalarda 109-102 mağlup olurken sahasında 11 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Konuk ekibin oynadığı son 10 maçın 4'ü uzatmaya giderken, bunların üçünü kaybeden New Orleans bu kez kazanmayı başardı. New Orleans'ta D.Collison'un 18 asistle kariyer rekorunu kırdığı maçta konuk ekipte D.West 22 sayı – 4 ribaund, E.Okafor 21 sayı – 10 ribaund, P.Stojakovic 20 sayı – 5 ribaund 2 asiste tamamladı.Ev sahibi Memphis'te ise 25'er sayı ile oynayan M.Gasol ve Z.Randolph yenilgiyi önleyemezken, O.Mayo 17 sayı – 8 ribaund 3 asist, R.Gay 10 sayı – 7 ribaund 1 asist ve M.Conley 10 sayı – 4 ribaund 5 asistle oynadı.Washington Wizards evinde New York Knicks'i 106-96 mağlup etti. Maçın en skorer isme M.Miller attığı 25 sayı ile sezon rekoru kırarken, A.Jamison 25 ribaundla kariyer rekorunu kırdı.