'Andıcı kim yayınladıysa gerçek suçlu o'

T24 - 'İnternet Andıcı' davasında tutuklanan ikinci isim emekli orgeneral Hasan Iğsız oldu. Iğsız'ın avukatı savunmasında, 'tarihi belli olmayan andıcın en üst makama da sunulduğunu' söyledi.



Tutuklanan Iğsız'ın avukatı, andıcın hangi dönemde hazırlandığının belli olmadığını söyledi.



'Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanıktan biri olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız tutuklandı.



Iğsız'ın avukatı Orhan Önder'in mahkemede yaptığı savunma dikkat çekiciydi.



'İnternet Andıcı'nın hangi dönemde kim tarafından yayınlandığının' belli olmadığını söyleyen Önder, "Yüzbaşından ikinci başkana kadar bir silsile içinde hazırlanmış en üst makama da sunulmuştur" dedi.



Sabah saatlerinde gittiği adliyeden 'öğleden sonra gel' yanıtı alan ve bu gidişinde tutuklanmasına karar verilen emekli orgenaral Hasan Iğsız, dava kapsamında tutuklanan ikinci isim oldu. Haklarında yakalama kakarı çıkartılan 14 isim arasında yer alan emekli albay Fuat Selvi de dün tutuklanmıştı.





SAVUNMA



Iğsız’ın avukatı, tutuklama kararı veren mahkemedeki savunmasında, 'İnternet Andıcı'nın hangi dönemde kim tarafından yayınlandığının belli olmadığını öne sürdüğü, bu durumun tespit edilmesi halinde gerçek suçlulara da ulaşılabileceğini iddia ettiği belirtildi.



"Andıç, yüzbaşından ikinci başkana kadar bir silsile içinde hazırlanmış en üst makama da sunulmuştur" diyen Önder’in, bu silsile içinde yer alan subayların hepsinin terör örgütü üyesi olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını ileri sürerek, müvekkilinin tahliyesini istediği kaydedildi.





YAKALANACAKLAR



22 sanıklı dava kapsamında yakalanması istenen 14 isimden 7'si hala görevi başında olan general ve amirallerden oluşuyor:



Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler

Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu

Korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin

Tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı,

Tuğamiral Alaettin Sevim

Albay Sedat Özüer...



Yakalama kakarında adı geçen isimlerin tutuklanması halinde Hasdal'daki tutuklu general sayısı 49'a yüksekelecek.



2009 yılından öncesini kapsayn ‘İnternet Andıcı’, Genelkurmay tarafından kurulduğu iddia edilen internet siteleriyle hükümet aleyhine kapa propaganda yapıldığı iddia ediliyor.





