Ancelotti'den rekor transfer





T24- Carlos Ancelotti'nin Paris Saint Germain'den alacağı yıllık 6 milyon Euro ücret Fransa'da büyük tartışmalara yol açtı.











Sabah'ın haberine göre, Fransa Ligi'nde lider Paris Saint Germain, Carlo Ancelotti ile yıllık 6 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. İtalyan teknik adamın alacağı yıllık ücret Fransa'da büyük tartışma yarattı.





Ancelotti'nin dünyanın en iyi beş teknik adamdan biri olduğuna inanan kesim bu rakamın Jose Mourinho, Pep Guardiola gibi yıllık 10 milyon Euro civarında kazanan hocaların yanında makul bir ücret olduğunu savundu. Aynı kesim kariyerinde tek bir kupa bile kazanamayan Armando Diego Maradona'nın Al Wasl'dan yıllık 12 milyon Euro aldığına da dikkat çekti.





İtalyan teknik adamın maaşının yüksek olduğunu savunanlar ise Fransa'da en yüksek yıllık ücretin 2.3 milyon Euro ile Marsilya'yı çalıştıran Didier Deschamps'a verildiğini belirterek, Ancelotti'nin 185 bin Euro kazanan Arles Teknik Direktörü Faruk Hadzibegiç'in tam 37 katını elde edecek olmasını haksızlık olarak nitelendirdiler.