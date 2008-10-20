Ancelotti yalanladı

Carlo Ancelotti, Rusya Ligi takımlarından Zenit St Petersburg'a transfer olacağı yönündeki dedikoduları yalanladı.



İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rusya Ligi takımlarından Zenit St Petersburg'a transfer olacağı yönündeki dedikoduları yalanladı. Ancelotti, takıma Milan'a duyduğu büyük bağlılığı dile getirirken, 2010'a kadar kontratı olduğu Milan'da daha uzun seneler çalışmak istediğini söyledi.



İtalyan teknik adam konuyla ilgili olarak "Bunlar gerçeklik payı olmayan dedikodular. Milan'da çok mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum" derken, Ancelotti'ye bir destek de Milan ikinci başkanı Adriano Galliani'den geldi. Galliani, "Ancelotti ile Milan arasında tarif edilmesi zor bir aşk var" diyerek hocalarını bırakmak istemediklerini ima etti.



AC Milan, bu sezon İtalya Serie A'ya istediği gibi başlayamamış ancak daha sonradan form tutmuştu. Kırmızı siyahlı kulüp, oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken; lider Inter'in 3 puan gerisinde bulunuyor.

