T24 LogoT24 Logo
Spor

Ancelotti yalanladı

Carlo Ancelotti, Rusya Ligi takımlarından Zenit St Petersburg'a transfer olacağı yönündeki dedikoduları yalanladı.

20 Ekim 2008 03:00

Carlo Ancelotti, Rusya Ligi takımlarından Zenit St Petersburg'a transfer olacağı yönündeki dedikoduları yalanladı.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rusya Ligi takımlarından Zenit St Petersburg'a transfer olacağı yönündeki dedikoduları yalanladı. Ancelotti, takıma Milan'a duyduğu büyük bağlılığı dile getirirken, 2010'a kadar kontratı olduğu Milan'da daha uzun seneler çalışmak istediğini söyledi.

İtalyan teknik adam konuyla ilgili olarak "Bunlar gerçeklik payı olmayan dedikodular. Milan'da çok mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum" derken, Ancelotti'ye bir destek de Milan ikinci başkanı Adriano Galliani'den geldi. Galliani, "Ancelotti ile Milan arasında tarif edilmesi zor bir aşk var" diyerek hocalarını bırakmak istemediklerini ima etti.

AC Milan, bu sezon İtalya Serie A'ya istediği gibi başlayamamış ancak daha sonradan form tutmuştu. Kırmızı siyahlı kulüp, oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken; lider Inter'in 3 puan gerisinde bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24