Ancelotti hedefe kilitlendi





İtalya Serie A'da hafta sonu oynanacak olan AC Milan - İnter derbisi öncesinde, Milan teknik direktörü Ancelotti İnter karşılaşmasını telafi maçı olarak gördüklerini söyledi.



Ligde 4. hafta sonunda 6 puanla 9. sırada yer alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan kırmızı siyahlı ekipte tecrübeli teknik adam Ancelotti lige istediklerini gibi başlayamadıklarını belirterek, "Şüphesiz İnter bu süreçte bizden daha dayanıklı. Ama derbide herşey olabilir. Ligin başlangıcında aldığımız kötü sonuçları kapatmak için yenmeliyiz. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek için kazanmalıyız" dedi.



İnter'de 600. maçını oynayan Arjantinli oyuncu ve takım kaptanı Javier Zanetti ise, "Zor bir maç olacak. Milan şampiyonluklarıyla önemli bir takım. Dengede bir maç olacak" demekle yetindi.









