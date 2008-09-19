Ancelotti: “Hala gelişmeliyiz”



Milan teknik direktörü Carlo Ancelotti dün akşamki galibiyeten memnun olduğunu ama hala birkaç şeyin gelişmesi gerektiğini söyledi.





Sezona kötü başlayan Milan, dün akşam Marek Jankulovski, Alexandre Pato ve Marco Borriello’nun golleriyle Fc Zurich’i 3-1 yenerek nefes aldı.



Kulübün resmi sitesine konuşan Ancelotti, “İlk iki haftaya göre daha iyiydik ama ileriye doğru daha çok adım atmalıyız.” dedi.



Pazar günü Lazio ile karşılaşacak olmaları ile ilgili ise Ancelotti, “Aynı düşünceyi Lazio karşısında da sergilemeliyiz. Zor bir oyun olacak ama geri dönmek için iyi bir şans.” dedi.