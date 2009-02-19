Ancelotti golü eşinden yedi!

AC Milan’ın teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin eşi Luisa Gibellini’nin, müzisyen Graziano Galatone ile Mısır’da yaptığı kaçamağın fotoğrafları İtalya’da gündeme oturdu



Pazar günü oynanan Milano derbisinde takımının ezeli rakibi Inter’e 2-1 mağlup olmasına ve şampiyonluk yarışındaki puan farkının 11’e çıkmasına engel olamayan Teknik Direktör Carlo Ancelotti’ye karısının yaşattığı şok, bu yenilgiyi unutturacağa benziyor.



49 yaşındaki İtalyan teknik adamın kendisinden üç yaş büyük eşi Luisa Gibellini’nin, 35 yaşındaki müzisyen Graziano Galatone ile Mısır’ın dünyaca ünlü tatil cenneti Şarm el Şeyh’te yaşadığı kaçamağa ait fotoğraflar İtalya’da gündeme oturdu.



Çiftin samimi pozlarının dikkat çektiği fotoğrafların, Ancelotti ve Gibellini’nin tatillerini geçirecekleri zaman kullandıkları villada çekilmiş olduğu iddiası ise olaya farklı bir boyut kazandırdı.



Eşiyle daha önce de sorunlar yaşayan İtalyan antrenörün adı, geçtiğimiz aylarda 31 yaşındaki Rumen Marina Cretu ile aşk dedikodularına karışmış, Ancelotti’nin bu birlikteliği çocuklarına daha fazla yakın olmak için Noel döneminde bitirme kararı aldığı ileri sürülmüştü.



Milan’ın teknik patronu konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, İtalyan basını eşinin ihanetini asla kabul etmeyecek olan Ancelotti’nin, önümüzdeki günlerde Gibellini ile olan evliliğini bitirme kararı alacağını savundu.



