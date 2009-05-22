“Ancelotti Chelsea’ye gidecek”

İçeriden bilgi aldığını belirten Inter teknik direktörü, Ancelotti’nin önümüzdeki sezon Premier Lig’e gideceğini yineledi.



Birçok kişi Milan teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin Chelsea’ye gitmesini bekliyor fakat Inter teknik direktörü Jose Mourinho bu konu hakkında kesin konuşuyor.



Kulübün içinden bilgi aldığını belirten Porteklizli teknik adam, Guus Hiddink’in yerine gelecek ismin Ancelotti olduğunu tekrar tekrar belirtti.



Sky Italia’ya konuşan Mourinho, “Chelsea’deki arkadaşlarım bana Ancelotti’nin olduğunu söylediler. Hatta bazı oyuncular gelip bana, Carlo hakkında sorular soruyorlar, kendileri için iyi olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Ben de onlara Ancelotti’nin; iyi bir teknik adam olduğunu, oyuncuları ile yakın ilişkiler kurduğunu ve kulüpte iyi bir atmosfer kurmayı başardığını söyledim” dedi.



Şu an için hala rakibi olan İtalyan teknik adamın, İngiltere’ye uyum sağlayabileceğini söyleyen Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:



“Adapte olabilir. Çünkü Ancelotti’yi orada, kazanmak için sabırsızlanan bir sürü oyuncu bekliyor. Sonuçta Carlo gider mi gitmez mi bilmiyorum ama onun için en iyisini dilerim. Bana sorarsa hiç düşünmesin. İngiltere’de onu çok farklı bir tecrübe bekliyor”

