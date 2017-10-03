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Ancelotti bu sezon takım çalıştırmayacak

İtalyan teknik adam, Milan'a kapıyı kapattı Milan Teknik Direktörü Montella: "Ancelotti yardımcım olabilir" Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Paris Saint-Germain'e 3-0 mağlup olmasının ardından görevine s

03 Ekim 2017 01:59

İtalyan teknik adam, Milan\'a kapıyı kapattı

Milan Teknik Direktörü Montella: \"Ancelotti yardımcım olabilir\"

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Bayern Münih\'in UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Paris Saint-Germain\'e 3-0 mağlup olmasının ardından görevine son verilen Carlo Ancelotti, bu sezon takım çalıştırmayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen ve Almanya Ligi\'nin yanı sıra, iki kez Almanya Süper Kupası\'nı kazanan İtalyan teknik adam, bu sezonki tekliflere kapısını kapattı. 
MONTELLA\'NIN KOLTUĞU SALLANIYOR
İtalya Ligi ekiplerinden Milan\'da, teknik direktör Vincenzo Montella\'nın koltuğu sallanırken, Ancelotti\'nin Milan\'a geri dönebileceği konuşuluyordu. İtalya Ligi\'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyet alan Milan, sezon başında yaptığı yüksek bütçeli harcamaların karşılığını alamazken, Montella\'nın geleceği de tartışılmaya başlandı. 
ANCELOTTI, MILAN\'A KAPIYI KAPATTI
Son maçında kendi sahasında Roma\'ya 2-0 mağlup olan Milano ekibi, 15 Ekim\'de deplasmanda oynayacağı Inter mücadelesinde de istediği sonucu alamazsa, Montella ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu ihtimal doğrultusunda da Milanlı taraftarlar eski teknik direktörleri Carlo Ancelotti\'nin tekrardan takıma dönmesi için seferberlik başlattı ancak İtalyan teknik adam yaptığı açıklamayla olası Milan teklifine de kapıyı kapatmış oldu.
MONTELLA: \"ANCELOTTI YARDIMCIM OLABİLİR\"
Öte yandan Vincenzo Montella geçtiğimiz günlerde Ancelotti hakkında yaptığı bir açıklamada, \"Ancelotti\'ye büyük saygı duyuyorum. Teknik direktörlüğe başladığımda Ancelotti, Chelsea\'nin başındaydı ve bana yardımcılığını yapabileceğimi söylemişti. Eğer kendisi isterse, Milan\'da benim yardımcım olabilir\" şeklinde konuşmuştu.

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