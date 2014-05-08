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Dünya
Deutsche Welle

ANC'den yeni bir seçim zaferi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çarşamba günü düzenlenen genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ediyor. Yarışı Afrika Ulusal Kongresi açık ara önde götürüyor.

08 Mayıs 2014 19:28


Oyların yaklaşık üçte biri sayıldı. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre Afrika Ulusal Kongresi (ANC) yüzde 59'luk oy oranıyla beklendiği gibi rakiplerine büyük fark attı. Liberal muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) yüzde 30'da kalırken sol radikal parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise yüzde 4 oranında oy aldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın partisi ANC, ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yönetiyor. Çarşamba günü düzenlenen seçimler, Güney Afrika'da ırkçı rejimin sona ermesinden bu yana düzenlenen beşinci seçim oldu. Yaklaşık 25 milyon kayıtlı seçmenin olduğu genel seçimlerde resmi sonuçlar cuma günü açıklanacak.

2009 yılında düzenlenen genel seçimlerde ANC oyların yüzde 66'sını DA ise yüzde 16,6'sını almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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