Anca beraber kanca beraber

Galatasaray Kulubü Başkanı Adnan Polat, taraftarlara kendilerine güvenmelerini ve desteklerini esirgememelerini söylerken, birlikte başladıklarını ve beraber başaracaklarını söyledi.





Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulüp olarak yeniden yapılanma süreci içinde olduklarını belirterek, bu tür büyük dönüşümlerin, o dönüşümün hayata geçirildiği kurumun büyüklüğüne denk kimi sorunların ve sıkıntıların yaşanmasına yol açabileceğini kaydetti. Polat taraftarlara, ''Bize güvenin ve desteğinizi esirgemeyin. Çünkü birlikte başladık, beraber başaracağız'' diye seslendi.



Adnan Polat, kulübün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Eylül ayı sayısında yer alan yazısında, konuyla ilgili ünlü Alman düşünürü Goethe'nin, ''İnsan ekedursun zamanla ürün alır'' sözünden alıntı yaparak, ''Çalışan, bir şeyler üretmek için azim ve iyi niyetle gayret edenlerin bu çabalarının karşılıksız kalmayacağı aşikardır. Özellikle de büyük değişim dönemlerinde köklü geçmişi olan büyük kurumların bu yeni sürece kendilerini uyumlu hale getirmeleri yaşamsal bir zorunluluktur'' dedi.



Polat, ''Ancak şu da bir gerçek ki, bu zorunlu gerçeğin hayata geçirilmesi beraberinde büyük riskleri ve zorlukları da içermektedir. Çünkü değişim sihirli bir sözcük gibi insanları gelecek adına olumlu bir şekilde etkilese de değişimin mevcut yapıyı hasara uğratmadan yürürlüğe konulabilmesi hiç de kolay olmamaktadır. İşte bizim de Galatasaray olarak yaşadığımız zorluklar ve kimi zaman karşılaştığımız geçici nitelikteki sıkıntılar bu temel gerçekten kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz dönemde ilk adımları atılan, yönetimimiz döneminde ivme kazandırılan yeniden yapılanma süreci, Galatasaray bünyesinde futbol takımından tüm idari birimlere değin her alanda hayata geçirilmektedir'' diye konuştu.



Kulüp başkanı Polat, Galatasaraylı taraftarlara da, ''Bu tarz büyük dönüşümler, o dönüşümün hayata geçirildiği kurumun büyüklüğüne denk kimi sorunların ve sıkıntıların yaşanmasına yol açabilir. Ancak Galatasaray gibi büyük kurumların en bariz özelliği bu tarz zorlukların altından her zaman için kolaylıkla kalkacak güce ve birikime sahip olmalarıdır. Bizim de bu süreçte yaşadığımız kimi sıkıntıları bu bağlamda değerlendirmenizi ve Galatasaray'ımızın önünün her ne olursa olsun açık olduğunu bilmenizi isterim. Bize güvenin ve desteğinizi esirgemeyin. Çünkü birlikte başladık, beraber başaracağız'' şeklinde seslendi