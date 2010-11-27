Anayasayla birlikte YÖK de değişecek

T24- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya , genel seçimler sonrasında YÖK'ün isminin ve logosunun değişebileceğini, YÖK'ün ve rektörlerin yetkilerinin azaltılacağının sinyallerini verdi.





AB ve Akdeniz bölgesindeki üniversitelerin sorunlarının belirlenip, çözüm yollarının bulunması, akademik ve sosyal işbirliğinin sürdürülmesi için oluşturulan EMUNI Üniversitesi'nin 3. Genel Kurulu Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Genel Kurul'dan ayrılırken gazetecilerin, ''YÖK'ün yeniden yapılandırılması'' konusundaki soruları üzerine, uzun süredir YÖK'te bazı önemli değişiklikler yapılmasını planladıklarını anlattı.

En çok aksayan hususları düzeltmeyi amaçladıklarını dile getiren Özcan, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasında yeni bir Anayasa hazırlanacağını açıklaması üzerine, yapılandırma çalışmalarını bu yönde daha kapsamlı hale getirdiklerini söyledi.

Çalışmalar doğrultusunda YÖK'te bir komisyon kurduklarını ifade eden Özcan, en yakın zamanda daha önceki çalışmaları da gözönüne alarak yeni bir çalışma yapacaklarını kaydetti.



İsmi de logosu da değişecek



Özcan, bir soru üzerine, YÖK'ün isminin de logosunun da değişebileceğine işaret etti. Anayasa değiştiğinde YÖK ile ilgili maddelerin de değişme ihtimali olduğunun altını çizen Özcan, ''Biz Anayasa'daki ruha ve felsefeye bağlı olarak kendi değişikliklerimizi gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

Özcan, ''Yeniden yapılandırma seçim sonrasına kaldı diyebilir miyiz?'' sorusuna, ''Evet, o çerçevede gerçekleşecek'' yanıtını verdi.

Rektörlerin atanmasına ilişkin bir soru üzerine Özcan, ''Şimdiye kadar yapılan tartışmalar içinde mütevelli heyeti gibi bir fikir ağırlık bastı. Zannediyorum o fikri yansıtırız'' değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, ayrıca gerek YÖK Başkanı'nın, gerek rektörlerin, gerek YÖK'ün yetkilerinin azaltılacağını vurguladı. Özcan, çalışmaların asıl hedefin, ''YÖK'ü sadece denetleme, düzenleme yapan ve yükseköğretim politikalarını belirleyen bir kurum haline getirmek'' olduğunu sözlerine ekledi.